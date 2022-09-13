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Putin Batı'ya meydan okudu: Avrupa bu kış donmuş olacak

Rusya lideri Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 02:35
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Putin Batı'ya meydan okudu: Avrupa bu kış donmuş olacak

Putin Batı'ya meydan okudu: Avrupa bu kış donmuş olacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı'nda Batı’ya bir kez daha meydan okudu.

Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.“ ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor. Bu tarihten beri birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uygularken, Rus doğal gaz şirketi Gazprom da çeşitli sebeplerle ihracatı azalttı. 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunan Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını 'belirsiz bir süreliğine' durdurdu.

Rus gaz devi Gazprom, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

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