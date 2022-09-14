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Putin'e karşı çıktı boğularak öldürüldü. Gizemli ölümlerin sonu gelmiyor

Rusya'da gizemli ölümlerin sonu gelmiyor. Devlet Başkanı Putin'e karşı çıkan bir iş insanı daha ölü bulundu. Ukrayna harekatını durdurun çağrısında bulunan Uzakdoğu ve Arktik Geliştirme Kurumu'nun üst düzey yöneticisi Ivan Pechorin'in boğularak, katledildi

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:14
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:55
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Putin'e ''Ukrayna Hareketini durdurun'' çağrısında bulunan iş insanı boğularak, öldürüldü

Putin'e karşı çıktı boğularak öldürüldü. Gizemli ölümlerin sonu gelmiyor
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Uzakdoğu ve Arktik Geliştirme Kurulu üst düzey yöneticisi Rus iş insanı 43 yaşındaki Ivan Pechorin ölü bulundu. Pechorin, gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Rus iş insanlarından sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Rus devlet medya kuruluşu RIA Novosti'ye göre, Vladivostok yönetimi Beregovoe köyü yakınlarında bir ceset bulunduğunu söyledi. RIA'nın haberinde, Pechorin'in 10 Eylül'de Vladivostok'taki Ignatyev Burnu yakınlarında boğulduğu bildirildi.

Bu yılın başlarında Pechorin'in yönetiminde bulunduğu şirket, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkmış ve çatışmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak alışılmadık bir kamuoyu duruşu sergilemişti.

ÖLÜMÜNÜ ŞİRKET DUYURDU

Şirketin pazartesi günü yayımladığı açıklamada ölüme ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "12 Eylül 2022 tarihinde, Uzak Doğu ve Arktik Geliştirme'nin Havacılık Endüstrisi Genel Müdürü, meslektaşımız Ivan Pechorin'in trajik ölümünden haberdar olduk"

Açıklamanın devamında, "Ivan'ın ölümü arkadaşları ve meslektaşları ve şirket için de büyük bir kayıptır. Ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLEN 9'UNCU İŞ İNSANI

Pechorin, Ocak ayının sonundan bu yana intihar ederek ya da gizemli bir şekilde meydana gelen kazalarda öldüğü bildirilen dokuzuncu önde gelen Rus iş insanı. Daha önce belirlenemeyen ya da şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıkan diğer üst düzey iş insanlarının altısı da Rusya'nın en büyük iki enerji şirketiyle ilişkiliydi.

Bu altı kişiden dördü de Rus enerji devi Gazprom ya da iştiraklerinden biriyle, diğer ikisi ise Rusya'nın en büyük özel petrol ve gaz şirketi olan Lukoil ile bağlantılıydı.

LUKOİL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PENCEREDEN DÜŞMÜŞTÜ

 Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov Eylül ayı başında Moskova'daki bir hastanenin penceresinden şüpheli şekilde  düşerek hayatını kaybetmişti. Maganov da Putin'i Ukrayna harekatını durdurun çağrısında bulunmuştu. Pechorin'in akibeti de aynı Ravil Maganov gibi oldu

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