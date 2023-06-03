Tolgahan Sayışman'dan takdir toplayan hareket

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Watergarden İstanbul'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde tedavi gören 20 çocukla bir araya gelerek, eğlence dolu bir gün geçmelerini sağlayan Sayışman, görenlerin takdirini topladı.

Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Watergarden İstanbul'da çocukları ağırlayarak akıllardan silinmeyecek eğlence dolu vakitler yaşatan Sayışman, ilk olarak Alice İn Multiverse müzesini gezmelerinin ardından, playland oyun alanında keyif dolu zaman geçirdiler.

"MORAL OLMAYA ÇALIŞTIM"

Bu anlamlı etkinlik sonrası kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Tolgahan Sayışman, "Bu evlatlarımız uzun süredir yoğun tedavi görüyor. Benim için hastalıkların en iyi ilacı moraldir. Evlatlarımıza ufakta olsa moral olmaya çalıştım. Onların yüzünün güldüğünü görmek beni daha da mutlu ediyor. Buradan çocuklarımızın tedavi sürecinde canla başla mücadele veren hocalarımıza ve Watergarden İstanbul ailesine gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ne zaman isterlerse Tolgahan abileri onların her daim yanında olacak" dedi.

