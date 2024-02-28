Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş hakaret etti, Ülkü Ocakları’ndan tehditli yanıt geldi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkeş, paylaşımında MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'i hedef aldı.

Küfür ve hakaret içeren sözler de kullanan Türkeş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...... çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!”

Kutalmış Türkeş'in açıklamalarına MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerinden yanıt geldi.

“DİKKAT ET KUDUZ KÖPEKLERİN SONUNU HERKES BİLİR... BİZ UYARALIM DA”

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmaya da adı giren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türkeş'e cevap verdi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı.

"Ahmet Kutalmış (@kutalmisturkes) denilen rezil, ahlaksız herif!.. Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın! Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin! Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt. Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…"

YÖNTER: ŞİZOFREN AHLAKSIZ...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de kendisini hedef alan Kutalmış Türkeş'e şu yanıtı verdi:

"Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…"

“ÜLKÜCÜ AHLAKA İHANET EDEN HAİN EVLAT”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kutalmış Türkeş'e ithafen şu açıklamayı yaptı:

"Bu ahlaksız dilin, bu şekilde mikrop saçması iradesini kaybetmiş haplanmış bir halin yansımasıdır. Başbuğ Türkeş Türk gençliğine 'Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.' Çağrısında bulunurken, bu haplanmış dilin sahibi her türlü lekenin bizzat üreticisi durumundadır. Bu dil psikolojik tedaviye, ahlaki bir terbiyeye ihtiyaç duymaktadır . Bu dilin sahibi Başbuğ Türkeş’in evladı olamaz. Olsa olsa onun miras bıraktığı Ülkücü ahlaka ihanet eden hain evlat olur. Başbuğumuzun mirası ahlakla, edeple, adapla yaşatılır."