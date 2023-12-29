Sinan Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Genel Başkanı istemiş. Tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın sildiği mesajlar kurtarıldı

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada, dosyaya giren bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Cinayetin ardından tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırdığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın, gözaltına alınmadan önce temizlediği cep telefonundan özel bir program sayesinde kurtarılan mesajlar ve fotoğraflar da raporda yer aldı.

“İPİNİ ÇEKMİŞLER”

Söz konusu mesajlara göre Ateş, öldürülmesinden yaklaşık 9 ay önce takibe alındı.

Ateş’in öldürülmesinden 9 ay önce Demirbaş, 19 Ekim’de gözaltına alınarak tutuklanan Cinayet Büro Komiseri M.E.A.’ya, “Amirim bizim GB (Genel Başkan) istedi de, 0505 …. telefon numarası, adres lazım bize sana zahmet olmazsa” diyerek Ateş’in telefon numarasını gönderiyor.

Komiser M.E.A Demirbaş’a, “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara” cevabını veriyor. Demirbaş’ın yanıtı ise, “Aynen reis, onun ipini çekmişler” oluyor. Sonrasında M.E.A, “Birazdan arıyorum reis” ifadelerini kullanıyor.

Bu mesajlaşmadan yaklaşık 1,5 saat sonra Demirbaş’ın telefonuna Ateş’in adresini kaydettiğine dikkat çekilen raporda, “M.E.A’nın sistemden Ateş’in adresini sorguladıktan sonra Demirbaş’ı arayarak adresi verdiği değerlendirilmektedir.” denildi.

M.E.A ile Tolgahan Demirbaş arasında Sinan Ateş’in öldürülmesinden 1 gün önce 5 kez görüşme yapıldığına ilişkin tespit de bilirkişi raporunda yer aldı.

AHMET YİĞİT YILDIRIM'A MESAJ: ARAŞTIRMALARIM DEVAM EDİYOR, ARZ EDERİM

Demirbaş’ın dikkat çeken yazışmalarından biri de Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile yaptıkları oldu.

Tolgahan Demirbaş, eski MİT mensubu olduğu ileri sürülen Çağlar Zorlu’dan gelen konum bilgilerini “Araştırmalarım devam ediyor efendim, az önce böyle bilgi aldım, arz ederim” diyerek Yıldırım’a iletiyor.

Demirbaş, bir başka mesajlaşmada Sinan Ateş’in Türkiye’ye giriş yapıp yapmadığını soran Yıldırım’a, “Hemen baktırıyorum” yanıtını verdikten bir gün sonra “Türkiye’ye dönmüş şu an ülkede” diye yazıyor.

“EKİBİ KURDUK, KAFASINA SIKACAKLAR”

Demirbaş, 7 Nisan 2022’de S.Y. isimli bir kişiden de Sinan Ateş’in eşinin kimlik bilgilerini atarak adres istiyor.

S.Y. ise Ayşe Ateş’e ait Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki ev adresini, “Abi telefon numarası aktifmiş” diyerek Demirbaş’a gönderiyor.

S.Y., dört gün sonra Demirbaş’a bu kez “numara ve adresten bir şey çıkıp çıkmadığını” soruyor, ardından da “Abi aramızda kalsın da Muhabbet Başkan Şakir ile konuşmuş. Ekibi kurduk kafasına sıkacaklar demiş” ifadelerini kullanıyor.

Yazışmalarda Demirbaş’ın ise S.Y.’ye “Biz de merakla bekliyoruz” dediği görülüyor.

EVİNİ DE GÖZETLEMİŞLER

Burak Kılıç isimli bir kişiden Demirbaş’a, S.Y. tarafından Ayşe Ateş’in adresinin iletilmesinden birkaç saat sonra bazı video ve fotoğraflar gönderiliyor.

Demirbaş’ın telefonundan kurtarılan verilerde Kılıç’ın, Ateş’in Yenimahalle’deki evinin bulunduğu siteye gittiği ve buradan gönderdiği video ve fotoğraflar de yer alıyor.

Kılıç’ın sosyal medya hesaplarındaki profilinde ise “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı” ifadeleri yazılı.

TETİKÇİNİN BIRAKILACAĞI KONUMU GÖNDERMİŞ

Sinan Ateş’in vurulmasından yaklaşık 40 dakika önce, Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel arasında dikkat çeken bir yazışma gerçekleşiyor.

Demirbaş, saat 12.54 ve 12.58’de Yüksel’e bir konum gönderiyor. Saat 14.48’de ise Ateş’in saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğine dair başka bir grupta yazılan paylaşımı Yüksel’e iletiyor.

Yapılan araştırmada, Demirbaş’ın Yüksel’e gönderdiği konumun, tetikçinin saldırı sonrasında motosikletle taşınarak ilk bırakıldığı adres olduğu anlaşılıyor.

Bilirkişi raporunda yer verilen haberleşme görseli

Bilirkişi raporunda yer verilen görsel