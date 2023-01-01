Alperen Şengün hayallerini gerçekleştirdi

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Houston Rockets tarafından draft edilkten sonra NBA'deki ve ABD'deki ilk günlerinde zorlandığını belirten genç oyuncu, "İlk geldiğim zaman İngilizcem gerçekten çok zorluyordu beni ama yaşam olarak alıştım çünkü enerjik ve uyumlu bir insanım. İlk zamanlar maç takvimine uymak, 2-3 günde bir maç oynamak zor oldu. Çünkü Türkiye’de haftada bir ya da iki maç oynuyorduk. Ama zaman geçtikçe kondisyon ve mental olarak alıştım" dedi.

NBA GİBİ BİR HAYALİM YOKTU



NBA'de oynamasıyla ilgiliyse Alperen Şengün şunları söyledi, "14-15 yaşıma kadar NBA gibi bir hayalim yoktu, düşünemezsiniz çünkü… Bütün sporları yapıyordum ama bir yerden sonra basketbola odaklanmaya başladım çünkü anladım ki hayatım bu olacak. Ama hayal bile edemiyordum buralara geleceğimi. Tabii şimdi geriye dönüp bakarsam çok büyük bir şey... Buradaki hayatı, organizasyonları görüyorsunuz, inanamıyorsunuz. Küçükken de bana ‘NBA’e gideceksin’ deseler, inanmazdım. Ama şu an buradayım." Alperen Şengün, Avrupa'daki antrenörlerle NBA'deki antrenörleri karşılaştırırken, "Bence Avrupa koçları daha zor, çünkü daha sert. Amerika’da koçlar daha çok oyuncuya bırakıyor her şeyi. O yüzden adaptasyon sürecim kolay oldu. Hatta bir boşluk bile yaşadım ilk geldiğimde. Ben sert koçlarla büyüdüm çünkü" ifadelerini kullandı.