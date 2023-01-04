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Antetokounmpo'lu Bucks farklı kazandı

Giannis Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Milwaukee Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:05
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Maçta kariyer rekorunu kırdı. Buck farklı yendi.

Antetokounmpo'lu Bucks farklı kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi. NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

PORTİS DOUBLE YAPTI

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

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