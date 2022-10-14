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  • Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu. Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle ekrana dönüyor

Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu. Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle ekrana dönüyor

Oyuncu Alperen Duymaz, Fox Tv'de yayınlanacak “EGO – Erkeğe Güven Olmaz” adlı diziyle ekranlara dönüyor. Duymaz'ın partneri de belli oldu. İşte o isim...

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:11
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Alperen Duymaz EGO-Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle geliyor. Partneri de belli oldu

Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu. Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle ekrana dönüyor
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Son olarak "Son" Yaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz günlerde Pastel Film'in Fox için hazırladığı “EGO – Erkeğe Güven Olmaz” adlı diziyle anlaşmıştı.

Alperen Duymaz'ın başrolünü canlandıracağı dizinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Duymaz’a başrolde kimin eşlik edeceği de belli oldu. Duymaz’ın daha önce Çarpışma dizisinde partner olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk, projenin başrol kadın yıldızı oldu.

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