Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu. Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle ekrana dönüyor

Son olarak "Son" Yaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz günlerde Pastel Film'in Fox için hazırladığı “EGO – Erkeğe Güven Olmaz” adlı diziyle anlaşmıştı.
Alperen Duymaz'ın başrolünü canlandıracağı dizinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Duymaz’a başrolde kimin eşlik edeceği de belli oldu. Duymaz’ın daha önce Çarpışma dizisinde partner olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk, projenin başrol kadın yıldızı oldu.
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