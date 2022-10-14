Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu. Erkeğe Güven Olmaz dizisiyle ekrana dönüyor

Son olarak "Son" Yaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz günlerde Pastel Film'in Fox için hazırladığı “EGO – Erkeğe Güven Olmaz” adlı diziyle anlaşmıştı.

Alperen Duymaz'ın başrolünü canlandıracağı dizinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Duymaz’a başrolde kimin eşlik edeceği de belli oldu. Duymaz’ın daha önce Çarpışma dizisinde partner olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk, projenin başrol kadın yıldızı oldu.