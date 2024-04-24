Alperen Şengün'e büyük şok

Kaynak: AA
Alperen Şengün'e büyük şok
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) gerçekleşen yıllık ödül töreninde, en çok gelişme gösteren oyuncu kategorisinde Philadelphia 76ers’ın genç yıldızı Tyrese Maxey, bu yılın galibi oldu. 2023-2024 normal sezonunda gösterdiği üstün performansla 319 puan toplayan Maxey, ödüle layık görüldü.

Yarışmada, Chicago Bulls’un yetenekli oyuncusu Coby White 305 puanla ikinci sırayı alırken, Houston Rockets’ın Türk yıldızı Alperen Şengün ise 92 puanla üçüncülüğü elde etti.

NBA’deki üçüncü sezonunu tamamlayan Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon maç başına 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları ile dikkat çekmişti. Bu sezon ise performansını daha da artırarak maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistlik istatistiklerle all-star seçilme potansiyeline ulaştı. Şengün’ün bu çarpıcı yükselişi, NBA takipçileri tarafından büyük takdir topladı.

Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret