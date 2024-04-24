Alperen Şengün'e büyük şok

Yarışmada, Chicago Bulls’un yetenekli oyuncusu Coby White 305 puanla ikinci sırayı alırken, Houston Rockets’ın Türk yıldızı Alperen Şengün ise 92 puanla üçüncülüğü elde etti.

NBA’deki üçüncü sezonunu tamamlayan Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon maç başına 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları ile dikkat çekmişti. Bu sezon ise performansını daha da artırarak maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistlik istatistiklerle all-star seçilme potansiyeline ulaştı. Şengün’ün bu çarpıcı yükselişi, NBA takipçileri tarafından büyük takdir topladı.