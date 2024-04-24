Abdullah Kiğılı matruşka gibi açtıkça açtı. Paketin içinden çıkan şok etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Kiğılı matruşka gibi açtıkça açtı. Paketin içinden çıkan şok etti
İş adamı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Abdullah Kiğılı, doğum gününde beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kaldı!

Eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş adamı Abdullah Kiğılı, doğum gününü yakın dostları ile kutladı.

Doğum gününe, Mehmet Aydın, Melih Çalımlı, Nihat Demirbilek, Aytaç Erkaya, Sabri Doğan'ın (Arda Turan'ın kayınpederi) Hilal Suerdem, Nedim Karasu, Ali Rıza Yılmaz, Metin Akbulut, Zekeriya Mete, Tolga Kırgız, Adil Solak, Fatih Dereköylü, Uğur Türkmen, Bülent Boyraz, Sinan Vardar, Yaşar Eşgin özel davette bir araya geldi.

Arkadaşları Kiğılı'ya çakmak hediye etmeleri dikkat çekti.

Kiğılı poşetine sarılı çakmak merak uyandırdı.

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MATRUŞKA GİBİ AÇTI
Abdullah Kiğılı, kendisine alınan hediyeyi adeta matruşka gibi açtıkça açtı.

Büyük paketten küçük pakete kadar açan Kiğılı'nın paketi açtığı sırada renkli anlar yaşandı.

10 paket açtıktan sonra kutudan çakmak çıktı.

Kiğılı'nın paketi açtığı anlar kayda alındı.

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