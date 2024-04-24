Ünlü gazeteci Haldun Domaç canlı yayında cam masanın üzerine yığıldı

Ünlü yorumcu Haldun Domaç, YouTube'da Aykut İnce ve Turgay Demir ile yaptığı Rönesans Spor programında baygınlık geçirdi.

Su içmek için ayağa kalkan Domaç, Turgay Demir'in arkasından bir anda cam masaya doğru düştü ve bayıldı.

Kamera arkasındaki ekip ve Turgay Demir, Haldun Domaç'a olay yerinde müdahale ederek ayağa kaldırdı.

TABURCU EDİLDİ

Haldın Domaç, acil ambulans servisiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda herhangi sakıncalı bir durum tespit edilmedi ve Domaç'ın yaşadığı ani baygınlığın geçici olduğu belirlendi.