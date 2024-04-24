EURO 2024'te Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalini açıkladılar

Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalini açıkladılar
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Takımımız'ın gruptan çıkma oranı belli oldu.

Türkiye, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Takımımız'ın grubunda Portekiz, Çekya ve Gürcistan yer alıyor.

Gruptaki ilk maçını 18 Haziran saat 19.00'da Gürcistan'a karşı yapacak.

2. maçını turnuvanın favorileri arasında olan Portekiz ile oynayacak. Bu maç da saat 19.00'da başlayacak.

Saat 22.00'de başlayacak grubun son mücadelesi ise Çekya ile olacak.

Diğer taraftan, Türkiye'nin gruptan çıkma oranı açıklandı.

Gürcistan, 13.30 oranla F Grubu'nda lider çıkmasına en az şans verilen takım oldu.

Çekya'nın ise gruptan çıkmasına verilen oran 5.70.

Türkiye'nin F Grubu'nu lider tamamlamasına 4.18 oran verildi.

Lider olarak favori gösterilen Portekiz'in ise 1.30 oranı bulunuyor.

TÜRKİYE VE PORTEKİZ FAVORİ
6 grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsünün son 16'ya yükseleceği turnuvada, Portekiz ve Türkiye, F Grubu'nun ilk iki sırasını alacak takımlar olarak favori gösterildi.

Portekiz ve Türkiye'nin grubu ilk 2 sırada bitirmesine 1.92 oran verildi.

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