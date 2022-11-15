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Altılı masadan bir lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı: Kazanabileceğini düşünüyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna; “Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:56
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DP Genel Başkanı Uysal’dan, Kılıçdaroğlu sorusuna yanıt: Kazanabileceğini düşünüyorum

Altılı masadan bir lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı: Kazanabileceğini düşünüyorum
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Karar TV'nin "Bi' Karar Ver" programında Elif Çakır ile Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Gültekin Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘kazanamaz’ yorumlarına nasıl bakıyorsunuz? Kazanabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle, ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber, ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun ben sağlanabileceği kanaatindeyim.

İktidar cenahından bu tür bir propaganda Kemal Bey üzerinde yürütülmek istenebilir. Muhalefetin kendi tartışma zeminlerinde daha net başarı elde edelim, bütün bu arayışlar o kapıyı açık tutmak lazım. İsimler üzerinden bir tartışmaya da gerek yok. Muhalefetin dünle mukayese ettiğimizde, bu manada bir etkin siyasi bir aktörü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği çok sayıda insan var.”

Uysal, şöyle devam etti:

“Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16-17 Eylül’de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var. Her siyasi partinin geçmiş görev alanları itibariyle güvenlik bürokrasisi ve diplomasi içinde görevlendirilmiş insanları var. Bir görünen var bir de görünenin arkası var. Bunları ayrıştırmak lazım. Sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemem. Bu bir terör saldırısı, çok net. Bu noktada sorumluluk sahibi hükümetin bakanlarından başlayarak ilk işi muhalefeti suçlayarak gidiyor. Çok uzun süredir ifade ettiğim bir şey var. Derinden toplumsal iklimi değiştirmeye yönelik hamleler olabilir. Bu iklimi zehirletmemek lazım.”

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Berke
15.11.2022 21:50
Kemal bey bu seçimi alır. Oyumuz kemal bey e ve chp ye.  
 
ddyy
15.11.2022 21:20
Yüzde yüz kazanacak ve bu görevi bi hakkın yapabilecek biri olmalı. Bu Kılıçtaroğlu ise Kılıçtaroğlu olmalı, yok ise kim layık ise o olmalı. Hiç değilse bir kez de olsa, doğru bir kararı vermek şart.  
 
Asker
15.11.2022 21:14
Ne yaparsanız yapın Türk milletinin tek umudu sizsiniz bu ucube sistemden Türk milletini kurtarın ki ülkeye tekrar demokrasi ve adalet hakim olsun. Allah'ım yolunuzu açık etsin inşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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