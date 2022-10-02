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Altılı masada ikinci tur toplantıları başladı

Altılı masa ikinci tur toplantıları ikinci tur görüşmeleri başladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 14:04
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Altılı masada ikinci tur toplantıları başladı

Altılı masada ikinci tur toplantıları başladı
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş mutabakat metnine imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 'Altılı Masa', 21 Ağustos'ta tamamladığı ilk tur görüşmelerinin ardından ikinci tur görüşmeleri kapsamında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyor.

İlk olarak CHP Genel Merkezi'ne Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal geldi.

İkinci olarak CHP Genel Merkezi'ne Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu geldi.

Toplantının ana başlıklarından birisinin “geçiş süreci yol haritası” olması bekleniyor. Liderlerin, seçilecek cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağı, temel konularda Altılı Masa’daki liderlerle nasıl bir istişare süreci işleteceği, Bakanlar Kurulu’nun nasıl oluşturulacağı, kurumlara atamaların yine nasıl bir yöntemle yapılacağı gibi konuları içerecek çalışmanın bir-iki toplantıda ele alıp tamamlaması hedefleniyor.

Üçüncü olarak da merkeze Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

TALEPLER MASADA OLACAK

İkinci tur görüşmelerde talepler de masada olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanı olacak kişinin seçimden önce bir taahhütte bulunarak bakanları nasıl belirleyeceğini açıklaması lazım" demişti. Saadet Partisi toplantıda bu talebini de dile getirecek.

Dördüncü olarak Deva Partisi lideri Ali Babacan geldi.

 

GÖRÜŞMELERDE ADAYIN BELİRLENMESİ BEKLENMİYOR

Altılı masanın ikinci turunda da adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor.
Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağını gündeme alacak. Formüller değerlendirilecek.

Liderlerin aday belirleme takvimini değiştirmeyeceği ifade edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı; geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra konuşulacak.

 

Ayrıntılar geliyor...

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Berna Akkız
2.10.2022 14:21
Halkın desteği arkanızda. Tek rakibiniz yine kendiniz. Vatandaş, süpersonik güçlerle donatılmış olağanüstü bir lider beklemiyor. Ortak akılla halkın taleplerini yerine getirsin, yeter.  
 
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