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Altılı Masa’nın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Altı siyasi parti genel başkanının, ortak politikalar üzerinde çalışmak üzere kurulmasını kararlaştırdığı “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yaptı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 20:02
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Altılı Masa’nın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Altılı Masa’nın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Altı siyasi parti genel başkanının 2 Ekim tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün yaptı.

DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı.

İlk toplantının fotoğrafları, DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Altılı masanın 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride, “Ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik” ifadeleri kullanılmıştı.

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