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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın 2. tur görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu masadaki liderlere teşekkür etti.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 21:31
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen  Altılı Masa'nın 2. tur ilk görüşmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'da bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür ettiği mesajında Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak olan kişinin Altılı Masa'nın ortak adayı olacağının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak!

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