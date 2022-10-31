Temel Karamollaoğlu: Masada 6 lider değil 85 milyon oturuyor

Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede bin 200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirleyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılacak.

"SAATLERİNİZİ İKTİDARA AYARLAYIN"

Yaklaşık 5 bin oturma kapasiteli salonda gerçekleştirilen kongreye, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterildi. Kongrenin başlangıcına saatler kala salon içinde seyircilere ayrılan yerler büyük oranda dolarken salonun dış kısmına da büyük ekranlar koyuldu ve kongrenin buradan takip edilmesi talep edildi. Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan ve Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun posterlerinin asıldığı kongrenin düzenlendiği salonda "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" ve "Saatlerinizi İktidara Ayarlayın" pankartları asıldı. Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerden giriş yaptığı ve ayrı bölümlere oturduğu salonda Saadet'in iktidarın politikalarını eleştirdiği videoların simgelerinin olduğu QR kodlu duvar ise ayrıca ilgi çekti. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok kentinden kongreye gelindiği ifade edilen anonslarda "Muhalefetteki son kongremizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah" denildi. Solundakiler, "Bilge Başkan", "Mücahit Erbakan" sloganları eşliğinde kongrenin başlamasını bekledi.

SAADET LİDERİ KARAMOLLAOĞLU SALONDA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, alkışlar ve "Bilge Başkan" sloganları eşliğinde salona giriş yaptı. Karamollaoğlu'nun, partilileri selamlamasının ardından salonda sinevizyon gösterisi gösterildi.

KONGREDE DİVAN BELLİ OLDU

Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Kongresi'nde divan kurulu belli oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Divan Başkanı seçilirken Fatih Beyazıt, Halil İbrahim Uzun, Hasan Eroğlu, Mustafa Erduran, Haydar Teyfik, Hüseyin Saydam, Mustafa Balta, Sinan Tekin ve Hasan Emir de divanda yer aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar açılış konuşmasında, "Umuda selâm olsun. Özgürlüğe selâm olsun. Kardeşliğe selâm olsun. Selâm olsun maziye. Selâm olsun âtiye. Türk'e ve Kürt'e, Alevi'ye ve Sünni'ye, Laz'a ve Çerkez'e; Sağa ve sola, Doğu'ya ve Batı'ya,

Kuzey'e ve Güney'e selâm olsun" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu inançla ve bu kararlılıkla; Sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızın her birini saygı ve sevgiyle selamlıyor; Bir kez daha kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

SAADET'İN KONGRESİNE KATILAN SİYASİ PARTİLER

Saadet Partisi'nin 8'ini Olağan Kongresi'ne AK Parti adına MYKY Üyesi Mustafa Şen ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, PM Üyesi Ali Özkan ve Ankara İl Eş Başkanı Perihan Pakize Sinemillioğlu katıldı.

Saadet Partisi'nin kongresine katılan diğer siyasi partilerin temsilcileri Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nden olurken Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin temsilcileri kongreye katılmadı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da kongreye katılan isimler arasında yer aldı.

KARAMOLLAOĞLU: BİTMEDİ DAHA SÜRÜYOR O KAVGA

Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiirinden dizeler okuyarak konuşmasına başlayan SAADET lideri Karamollaoğlu, "Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!" dedi. Karamollaoğlu, vefat eden İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e ve Milli Görüş hareketinin eski lideri Necmettin Erbakan'a rahmet dileyerek konuşmasını sürdürdü.

KARAMOLLAOĞLU: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Cumhuriyet bayramını kutlayan Karamollaoğlu, "Yeni bir başlangıcın ilk günü olarak inşallah bugün tarihe geçecek. Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir yüzyıl için besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Biz hasretle bekleyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz" diye konuştu. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının yarattığı maliyeti anlatarak sözlerine devam edeceğini belirten Saadet Partisi lideri, "Adaletsiz ve hukuksuzluk temel sonuç. Gömleğin ilk düğmesi ilk olarak adalet. Gömlek yanlış iliklendi hatta koparılıp atıldı" diye konuştu.

İfade özgürlüğünün kalmadığını KHK'lıların yaşadıklarının zulme dönüştüğünü belirten Karamollaoğlu, "Yasakları kaldıracaklarını söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat kendisi oldular" dedi. Milyarlarca liranın her yıl "faiz lobilerine" aktarıldığını söyleyen Karamollaoğlu, "Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A REFERANDUM YANITI: TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER NE ZAMANDAN BERİ REFERANDUM KONUSU YAPILIYOR?

"Eskiden ihalelerde yolsuzluk yapılıyordu. Bugün ihaleler yolsuzluk yapılsın diye yapılıyor. Allahtan korkun" ifadeleriyle sözlerini sürdüren Karamollaoğlu , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği aile ve başörtüsünü referanduma götürme teklifine yanıt verdi. "Şimdi kalkmış bir de referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar" diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Evlilik yaşı otuzu aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor...Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor...Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya. Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin!

Toplumu kutuplaştırarak, muhalefeti de mayınlarını kendinizin döşediği mayınlı arazilerde siyaset yapmaya zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama bilin ki; o dönem kapandı artık."

Saadet Partisi liderinin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

"YAZLIK KIŞLIK SARAYLARDAN VAZGEÇMEK ZORDUR"

Hasır üzerinde yatan Peygamber Efendimizi anlatmak kolay, yazlık-kışlık saraylardan vazgeçmek zordur! Hz. Ömer'i anlatmak kolay, Hz. Ömer'in adaletini uygulamak zordur. "Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz" diye edebiyat yapmak kolay, Erbakan Hocamızın davasından bir milim sapmadan izini takip etmek zordur! Yalana, iftiraya ve hakaretlere maruz kaldık. Parayla, makamla, şöhretle imtihan edilmek istendik! Dünden bugüne bu yolda savrulup gidenler oldu. Ancak işte bu salonda bir araya gelenler tavizsiz ve kararlı duruşlarından asla vazgeçmediler.

"GEÇMİŞ TRAVMALARDAN KURTULMAK GEREKİYOR"

Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin "Yeni Yüzyılı"nı inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Ülkemiz; sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, dindarlık ve laiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur. Bizler; Laiklikten değil, sözde laikçilerden, İslam'dan değil, sözde İslamcılardan, Muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır.

ALTILI MASA

Ortak sorumluluklarımızı kuşanarak bir yola çıktık, bir masa etrafında bir araya geldik.Bu masada; Sadece 6 genel başkan yok! 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, İşçiler, emeklilerimiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk biz bu masaya.Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mâl olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır.

Birileri; algı fabrikalarında sürekli olarak yeni "düşmanlar, hainler, teröristler" icat edip, toplumu birbirine kırdırmak istiyor.Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegân! Bilinsin ki, bu devir kapanmıştır artık! 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz.

"MİLLETİN İKTİDARI"

Milletin İktidarı"nda şunlar asla olmayacak: İsraf, yolsuzluk ve rüşvet olmayacak. Haksızlık, hukuksuzluk, baskı ve yasaklar olmayacak! İşsizlik, açlık ve yoksulluk olmayacak! Devlet Adil Olacak, Paylaşım Adil Olacak! 85 milyon insanımız, bu bereketli topraklar üzerinde "İnsanca bir Yaşam" sürecek... Her bir vatandaşımız huzur, güven, düzen ve kazanç bulacak. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Bizler Ahmet'in yerine Mehmet'i seçmenin derdinde değiliz. Çünkü biz kişilerle değil, zihniyetlerle mücadele ediyoruz.

"HAZIR MISINIZ?"

Bizi biz yapan, ahlaki ve manevi değerlerimizi ihya etmeye hazır mısınız? Kötülüğü hüsrana uğratmaya hazır mısınız? Zulmü, adaletle bertaraf etmeye hazır mısınız? Umutsuzluğu, umutla yok etmeye hazır mısınız? Yandaşlığı, liyakat ile değiştirmeye hazır mısınız? Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? Milletin İktidarında, her toplum kesimine hizmet götürmeye hazır mısınız? Yani özetle, Barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? İnanıyoruz ki; "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır!"