'Altın, doların yerini alacak' Piyasaları altüst eden analiz

Kaynak: Dünya
'Altın, doların yerini alacak' Piyasaları altüst eden analiz

Amerikalı bir analist James Hickman yakın zamanda altının doların yerini alacağını belirten bir inceleme yayınladı.

Sovereign Man'in kurucusu James Hickman kaleme aldığı analizinde altının doların yerini alacağını vurgulayarak, doların düşen değeri konusunda Beyaz Saray'ı uyardı.

James Hickman'ın, altın ve dolar hakkında hazırladığı analiz ekonomi dünyasında çok ses getirdi.

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Hickman, başta BRICS olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ABD dolarını rezervlerinde tutmayı riskli bulduklarını vurguladı. Risk ortaya çıkan ise ABD borcunun 2024'te ülkenin GSYİH'sini aşması olarak gösterdi.

ABD federal borcunun ulusal bir utanç boyutuna ulaştığını söyleyen Hickman 35 trilyon dolarlık borcun tüm ABD ekonomisinden çok daha büyük olduğunu ve her yıl daha da kötüleye gittiğini ifade etti.

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Amerikalılar altın ETF'leri satarken BRICS ülkelerinin merkez bankaları altın biriktirdiğine dikkat çeken Hickman, "Diğer yandan bireysel yatırımcılar da altın alıyor. Merkez bankaları altın satın alıyor. Bireysel yatırımcılar satış yapıyor." dedi.

Amerika'nın uyarı işaretlerine dikkat etmediğinin oldukça açık olduğunu belirten Hickman Kuzey Amerikalı yatırımcılar bu yılın ilk 4 ayında 4 milyar dolardan fazla altın ETF sattığına ve bunun 2 milyar dolarının yalnızca Nisan'da gerçekleştiğine dikkat çekti.

Hickman altın ETF varlıklarının şu anda dört yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurguladı.

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