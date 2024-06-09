Doğal gaz faturalarında köklü değişiklik. Gelire göre fatura dönemi

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Doğal gaz faturalarında köklü değişiklik. Gelire göre fatura dönemi

Meclis'e sunulan torba yasada vergi artışlarının yanı sıra doğal gaz faturalarına ilişkin de köklü bir değişiklik olduğu iddia edildi.

Yeni torba yasada özellikle emlak vergilerinde artış yapılması bekleniyor. Diğer yandan çok kazanandan çok vergi alınması üzerine bir çalışma yapıldığı belirtilirken vatandaşları sevindirecek gelişmenin ise gelire göre fatura sistemi olması bekleniyor.

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Meclis'ten geçmesine kesin gözü ile bakılan Torba Yasa'da vergi düzenlemelerinden enerji fiyatlarına kadar birçok kalemde düzenleme bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de AKP’nin geçen hafta yapılan Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yapılacak çalışma ile ilgili verdiği brifingde ana hedeflerinin vergide adaleti sağlamak olduğunu söyleyerek çok kazanandan çok vergi alınmasını hedeflediklerini belirtmişti.

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Bakan Şimşek son zamanlarda vergi mevzuatında çok oynamalar yapıldığını ifade ederek "Bunu bir sisteme bağlamamız gerekiyor. Vergi mevzuatı ile bu kadar oynanmamalı. Kurallar koyacağız. Herkes bu kurala göre hareket edecek ve sık sık bu kuralların değiştirilmeyeceğini bilecek" diye konuşmuştu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ SUİSTİMALLER ENGELLENECEK

Enerji sektöründe ise özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için devletten destek alan şirketlerin, ruhsat verilen veya çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu destekleri suistimal etmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

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GELİRE GÖRE FATURA SİSTEMİ

Yapılan çalışmalar arasında hükümetin önümüzdeki günlerde yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatma kararı bulunuyor.

Çalışmada dar gelirli vatandaşa ucuz doğal gaz sağlanması ele alınırken, gelire göre doğal gaz fiyatlaması yapılması masaya bulunuyor.

Fatura uygulaması hakkında bilgi veren Hükümet kaynakları “Doğal gazda çok büyük sübvansiyon yapılıyor. Dar gelirli ya da zengin ayrımı yok, 85 milyona aynı tarife uygulanıyor. Önümüzdeki süreçte bu sübvansiyonu genele değil, özele indirgemek için çalışmalar yapıyoruz. Hangi uygulamanın hayata geçirileceği ise yakın zamanda belli olacak. Örneğin tüketiciler kullandıkları kadar fatura ödeyecek. Gelir seviyesi yüksek olan kişiye 5 bin TL fatura geldiyse 5 bin TL ödeyecek." dedi.

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