Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu. Kapalıçarşı tıklım tıklım

Gram altın dün 2 bin 300 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’da esnafı ‘30 yıldır ben böyle kalabalık görmedim’ dedi.

Gram altın rekora doymuyor. Piyasaların güvenli limanı gram altın gün içinde 2 bin 300 TL’ye kadar yükseldi.

2023’ün başında gram altın bin 958 TL’de bulunurken, ons altın ve Dolar/TL’de yükselişle beraber bu soluksuz yolculuk önceki gün gram altını 2 bin 325 liraya taşıdı.

Herkesin aklındaki o soru “bu yükseliş devam edecek mi?” Tam altın sene başında 13 bin 622 TL’ydi. Bugün 15 bin 570 TL yeni yıla 3 bin 310 TL’den başlayan çeyreğin fiyatı ise 3 bin 838 TL’ye kadar yükseldi. Altında görülen bu rekor artışın ardından Kapalıçarşı adeta tıklım tıklım doldu taştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ

Altın piyasasında görülen volatil hareketin ardından Kapalıçarşı’da önceki gün yoğunluk başladı. Uzmanlara göre altındaki yükselişin nedeni ABD'deki bazı bankaların iflas edeceği yönündeki söylentisi oldu.



ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Altın uzmanı Adnan Kapukaya ise ‘30 senedir Kapalıçarşı’dayım ben böyle kalabalık görmedim’ diyerek altında yükseliş sürecek mi? sorusuna cevap verdi.

Adnan Kapukaya, “Alıcı daha çok geliyor özellikle altına talep çok yoğun. Tam altın 15 bin 700 lira ile rekor seviyede… Şu 15 güne baktığımız zaman altın yani 2 bin 100 lira seviyesinden 2 bin 300'e çok sert yükseldi. 30 senedir Kapalıçarşı’dayım ben böyle kalabalık görmedim. Altın almak için geliyorlar. Çünkü borcu olan çok var fiyat devamlı yükseliyor yani yakalamak çok zor. Altın alacaklar buralar yüksek hani bu altın 2 bin 300 - 350 olsa bile gramı 2 bin 100-150 seviyesine bir daha gelecektir oradan almaları tavsiye diyorum.” Dedi.