Altın güne rekorla başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Altın güne rekorla başladı

Altından rekor üstüne rekor...Ons altın 2 bin 464 doları gördü. Gram altın Kapalıçarşı'da rekorla 2.670 liradan fiyatlandı. İşte bugünkü altın fiyatları...

Amerika Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki kiz faiz indirimine gideceği tahminleri, Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğraması, altında rekor üstüne rekor getirdi.

Salı günü 42 bir dolarlık yükseliş gösteren ons altın rekor tazelerken, Kapalıçarşı'da gram altın uçtu gitti. Rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Kapalıçarşı'da bugün saat 08.53 itibarıyla 2669 liradan satışa sunuldu. Ons altın ise aynı saatlerde 2 bin 468 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı altın fiyatları şöyle:(Saat 08.53 itibarıyla)

Gram altın.............................2.670 lira

Çeyrek altın...........................4.356 lira

Tam altın...............................17.348 lira

Yarım altın.............................8.696 lira

Ata altın................................17.802 lira

Has altın ..............................16.660 lira

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