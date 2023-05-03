FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çekti.

Böylece politika faizi son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FOMC mart ayında da 25 baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Son kararla beraber son 10 toplantıda toplamda politika faizini 500 baz puan artırmış oldu.

'ABD BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLAM'

Karar metninde ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini koruyor" ifadeleri kullanıldı.