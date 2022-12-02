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Altından yeni rekor. Gram en yüksek seviyesini gördü

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki toplantıda faiz artışlarının yavaşlayacağı yönünde sinyal vermesinin ardından yükselişe geçti. Gram altında ise rekor kaydedildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 01:20
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Altından yeni rekor. Gram en yüksek seviyesini gördü

Altından yeni rekor. Gram en yüksek seviyesini gördü
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair açıklamalarda bulunmasının ardından yükselişe geçen altından yeni rekor geldi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Sabah saatlerinde 1.780 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 1.080 lirayı gören altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Gram altın saat 01.15 itibarıyla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.777 liradan, cumhuriyet altını ise 7 bin 84 liran işlem görüyor.


 

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