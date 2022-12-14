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Flaş. FED 50 baz puan faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:26
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Flaş. FED 50 baz puan faiz artırdı

Flaş. FED 50 baz puan faiz artırdı
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Bloomberght.com’un haberine göre; Fed küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı.

Kararla birlikte Fed yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı.

Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için yüzde 5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti.

Fed politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin 50 baz puan artışla bu seviyeye çıkarılması yönündeydi.

Fed 50 baz puanlık faiz artışıyla 75 baz puanlık faiz artışı serisinin ardından sıkılaşma temposunu yavaşlatmış oldu.

Fed'in son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Faiz kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde Fed daha önce kullandığı yönlendirmeye devam etti ve "Faiz aralığında artırımları devam etmesi, para politikasının enflasyonu zaman içinde aşağı getirmek için yeterince sınırlayıcı bir duruşu devam ettirmesi uygun olacak" ifadelerini kullandı.

Faiz kararıyla birlikte Fed yetkililerinin para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımlandı. Buna göre yetkililer gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. 2024 için beklenti ise daha önceki beklentilere kıyasla artırılarak yüzde 4,1 seviyesinde belirlendi.

Noktasal grafik ile birlikte Fed'in gelecek ekonomik projeksiyonları da kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Buna göre 2022 büyüme beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentinde ise aşağı yönlü revizyon yapıldı. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5 seviyesine çekildi.

Benzer revizyon işsizlik beklentisinde de gerçekleşti. Eylül'de 2022 işsizlik beklentisini yüzde 3,8 olarak belirleyen yetkililer Aralık projeksiyonlarında 2022'de işsizliğin yüzde 3,7 olacağını öngördü. 2023 işsizlik beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,6 seviyesine çıkarıldı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya; 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e yükseltildi.

Enflasyonda yavaşlama sinyalleri

ABD'de son gelen enflasyon verileri fiyat artışlarında ivmenin yavaşladığına işaret etmişti. Ülkede Kasım ayında enflasyon yüzde 7,1 ile piyasa beklentilerinin de altında kalmıştı.

ABD'de enflasyon enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle Kasım'da yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artıştı.

Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı. Çekirdek enflasyon böylece aylık bazda bir yıldan uzun sürenin en düşük artışını kaydetti.

Enerji fiyatları yüzde 1,6 düşerken gıda fiyatları yüzde 0,5 yükseldi.

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1950
14.12.2022 23:17
Siz de kendinizi ekonomist mi sanıyorsunuz? Faiz artırarak Enflasyon mu düşermiş diyecem, ama demiyorum, ekonominin E sini bilmeyenler düşürdü vallahi, biz faiz düşürdük önce arttı sonra%1 düştü!!  
 
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