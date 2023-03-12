12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çağatay Rüştü Şalap: Beklemediğimiz bir sonuç oldu

Çağatay Rüştü Şalap: Beklemediğimiz bir sonuç oldu

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, mağlubiyet açıklamasında bulundu. Şalap "Beklemediğimiz bir sonuç oldu" dedi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:19
Takip Et

Altınordu teknik sorumlusundan flaş açıklamalar

Çağatay Rüştü Şalap: Beklemediğimiz bir sonuç oldu
+
Aa
-

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç genelinde iyi pozisyonlar bulmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "İkinci yarı yediğimiz ikinci golden sonra oyundan koptuk. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha sonraki maçlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu takımı hak ettiği yere, küme düşme hattının üstüne taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Altınordu takımı aldığı yenilgi ile haftayı 17 puan ile 18. sırada tamamladı. Ankara Keçiörengücü ise 46 puana çıkarak üst sıraları garantilemek adına önemli bir galibiyetle haftayı kapattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
2
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
4
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
6
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Şenol Güneş Ghezzal'ın sağlık durumunu açıkladı
﻿Şenol Güneş Ghezzal'ın sağlık durumunu açıkladı
﻿Şenol Güneş Ghezzal'ın sağlık durumunu açıkladı
﻿Eski Fenerbahçeli futbolcudan flaş karar
﻿Eski Fenerbahçeli futbolcudan flaş karar
﻿Eski Fenerbahçeli futbolcudan flaş karar
﻿Eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı
﻿Eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı
﻿Eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı
﻿Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz ligdeki hedeflerini açıkladı
﻿Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz ligdeki hedeflerini açıkladı
﻿Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz ligdeki hedeflerini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.