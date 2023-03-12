Çağatay Rüştü Şalap: Beklemediğimiz bir sonuç oldu

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç genelinde iyi pozisyonlar bulmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "İkinci yarı yediğimiz ikinci golden sonra oyundan koptuk. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha sonraki maçlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu takımı hak ettiği yere, küme düşme hattının üstüne taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Altınordu takımı aldığı yenilgi ile haftayı 17 puan ile 18. sırada tamamladı. Ankara Keçiörengücü ise 46 puana çıkarak üst sıraları garantilemek adına önemli bir galibiyetle haftayı kapattı.