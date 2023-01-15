Gençlerbirliği yine mağlup. Gitti gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Bu sonuçla 7 puanla ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği düşme hattında en yakın rakibinin 8 puan gerisinde yer aldı.
Altınordu ise 16 puanla 16. sırada bulunuyor.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi
Altınordu: Ali Emre Yanar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Emircan Gürlük) Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emirhan Aydoğan (Dk. 90 Selim Ay) Rıdvan Koçak (Dk. 46 Erdem Gökçe) Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu ( Dk. 83 Yusuf Yalçın Arslan) Rahmi Salih Kaya, Ali Özgün (Dk.72 Şeref Özcan)
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Mohammed Rharsalla Kadfi, Barış Alıcı, Alperen Babacan, Erkan Eyibil, (Dk.77 Gökhan Altıparmak) Tiago Rodrigues, ( Dk. 77 Gökhan Gül) Ayovi, Mete Kaan Demir, Abdullah Durak (Dk. 53 Enes Keskin) Torje (Dk. 67 Özgür Çek) Thomas
Goller: Dk. 23 Torje (Gençlerbirliği), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 66 Emircan Gürlük (Altınordu)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Tiago Rodrigues, Dk. 71 Enes Keskin (Gençlerbirliği) Dk. 71 Kubilay (Altınordu)
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