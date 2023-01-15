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Gençlerbirliği yine mağlup. Gitti gidiyor

Gençlerbirliği, İzmir'de Altınordu'ya 2-1 yenildi

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:25
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Gençlerbirliği son sıraya demir attı

Gençlerbirliği yine mağlup. Gitti gidiyor
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Bu sonuçla 7 puanla ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği düşme hattında en yakın rakibinin 8 puan gerisinde yer aldı.

Altınordu ise 16 puanla 16. sırada bulunuyor.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Emircan Gürlük) Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emirhan Aydoğan (Dk. 90 Selim Ay) Rıdvan Koçak (Dk. 46 Erdem Gökçe) Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu ( Dk. 83 Yusuf Yalçın Arslan) Rahmi Salih Kaya, Ali Özgün (Dk.72 Şeref Özcan)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Mohammed Rharsalla Kadfi, Barış Alıcı, Alperen Babacan, Erkan Eyibil, (Dk.77 Gökhan Altıparmak) Tiago Rodrigues, ( Dk. 77 Gökhan Gül) Ayovi, Mete Kaan Demir, Abdullah Durak (Dk. 53 Enes Keskin) Torje (Dk. 67 Özgür Çek) Thomas

Goller: Dk. 23 Torje (Gençlerbirliği), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 66 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Tiago Rodrigues, Dk. 71 Enes Keskin (Gençlerbirliği) Dk. 71 Kubilay (Altınordu)

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