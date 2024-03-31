AMB yetkilisinden dikkat çeken faiz yorumu

AMB yetkilisi Stournaras 2024’ğn sonuna kadar toplam 100 baz puan faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

Bankanın güvercin üyelerinden biri olan Stournaras bir gazeteye verdiği mülakatta “Eğer enflasyon Mart tahminlerimizle uyumlu gerçekleşirse ve bu trend yıl sonuna dek devam ederse bu yıl faiz indirimleri olacağını düşünüyorum. Tahminimce 4 kere 25’er baz puanlık toplam 100 baz puanlık indirim olabilir.” İfadelerini kullandı.

Bunun ortak bir görüş olmadığını dile getiren yetkilli bazı AMB yetkililerinin daha temkinli olduğunu ve indirimlerin daha ılımlı olmasını istediğini ifade etti.

Fransa ve İtalya’da açıklanan son enflasyon rakamları da faiz indirimlerine yakın dönemde başlamanın uygun olacağını ifade ediyor.