AMB yetkilisinden dikkat çeken faiz yorumu

Kaynak: Bloomberght
AMB yetkilisinden dikkat çeken faiz yorumu
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras 2024 sonuna kadar 25’er baz puanlık 4 faiz indirimi olabileceğini belirtti.

AMB yetkilisi Stournaras 2024’ğn sonuna kadar toplam 100 baz puan faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti.

Bankanın güvercin üyelerinden biri olan Stournaras bir gazeteye verdiği mülakatta “Eğer enflasyon Mart tahminlerimizle uyumlu gerçekleşirse ve bu trend yıl sonuna dek devam ederse bu yıl faiz indirimleri olacağını düşünüyorum. Tahminimce 4 kere 25’er baz puanlık toplam 100 baz puanlık indirim olabilir.” İfadelerini kullandı.

Bunun ortak bir görüş olmadığını dile getiren yetkilli bazı AMB yetkililerinin daha temkinli olduğunu ve indirimlerin daha ılımlı olmasını istediğini ifade etti.

Fransa ve İtalya’da açıklanan son enflasyon rakamları da faiz indirimlerine yakın dönemde başlamanın uygun olacağını ifade ediyor.

İlgili Haberler
Hidrojen pazarının ihracatta yeni hedefleri
Hidrojen pazarının ihracatta yeni hedefleri
Fındıkta modern tarım hedefi
Fındıkta modern tarım hedefi
Piyasaların yönünü o veriler belirleyecek
Piyasaların yönünü o veriler belirleyecek
Petrol soğuk hava etkisinde
Petrol soğuk hava etkisinde
Sürdürülebilir Ürünleri Nasıl Pazarlamalısınız? Başarı için 3 yöntem
Sürdürülebilir Ürünleri Nasıl Pazarlamalısınız? Başarı için 3 yöntem
Türk Hava Yolları yeni personel alacak! Başvuru şartları belli oldu
Türk Hava Yolları yeni personel alacak! Başvuru şartları belli oldu
Son Haberler
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı Gündem
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul Gündem
Muhtarlık için oy kullanılamadı. Sadece 8 seçmeni var. Yer: İstanbul
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı Gündem
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı
Samsun'da operasyon. 2 gözaltı Yerel Haberler
Samsun'da operasyon. 2 gözaltı
Şanlıurfa'da sopalı muhtarlık kavgası. Ortalık savaş alanına döndü Gündem
Şanlıurfa'da sopalı muhtarlık kavgası. Ortalık savaş alanına döndü
Eskişehir'de hava sıcaklıkları bunalttı Yerel Haberler
Eskişehir'de hava sıcaklıkları bunalttı
AKP'li müşahit oyunu AKP'ye vermedi! Büyük sürpriz yaptı Gündem
AKP'li müşahit oyunu AKP'ye vermedi! Büyük sürpriz yaptı