Fındıkta modern tarım hedefi

Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle başlatılan "Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi" ile geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimini kaybetmiş, özellikle eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuldu.

Gençleştirme ve yenileme çalışması yapılarak verim ve kalite artışının sağlandığı proje sayesinde, fındık tarımında örnek modern bahçeler tesis edildi.

Başlatılan proje ile yenilenmiş ve gençleşmiş fındık tarımından daha iyi verim alınması bekleniyor. Bu kapsama uygun olan modern bahçelerin tesisleri de yapıldı.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde projenin uygulandığı bahçede incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ülke genelinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

2021'de başlatılan projenin yüzde 100 hibe destekli uygulandığını ifade eden Yılmaz, 9 ilçede 34 üreticinin bahçesinde 250 dekarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Fındığın değerli bir ürün olduğunu belirten Yılmaz, "127 bini aşkın üreticimiz var. Biz istiyoruz ki çabalayan, uğraşan üreticilerimizin emekleri boşa gitmesin. Bütün çabamız bu yönde." İfadelerini kullandı.