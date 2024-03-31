Piyasaların yönünü o veriler belirleyecek

Küresel piyasalarda bu hafta Fed’in faiz indirimine ne zaman başlayacağı beklentisi yer alırken, tarım dışı iştiham rakamları ise yakından izlenecek.

ABD tarafında PMİ verileri, öncü tarım dışı istihdam verisi ve tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek.

YURTİÇİNDE ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta pazartesi günü imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe reel efektif döviz kuru, cuma günü hazine nakit dengesi verileri yakından izlenecek.

Bloomberg HT tarafından gerçekleşen enflasyon anketinde Mart ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 69 olarak açıklandı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,5 oldu.

Gelecek hafta yurtiçinde PMİ verileri, enflasyon rakamları ve nakit dengesi verileri yakından izlenecek.

Yurtiçinde enflasyon şubat ayında 67,07 olarak açıklanırken, aylık enflasyon yüzde 4,53 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon böylece 15 ayın zirvesine kadar yükselmişti.