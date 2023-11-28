Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 elektronik sigara yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara ile 35,2 kilogram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen elektronik sigaranın, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara olduğu belirtildi.

KAYNAK: DHA
Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 elektronik sigara yakalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda 275 bin 520 elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamanın tamamında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

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