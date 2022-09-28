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Amber Heard sigorta şirketlerinin peşini bırakmıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard'ün olaylı davasının yankıları hala devam ediyor. Taraflar, geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak temyize gitmişti. Temyiz başvurusunun ardından avukatını değiştiren Heard, şimdi de ödemesi gereken ücretleri karşılamayı reddeden sigorta şirketlerine karşı yeni bir avukat tuttu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:28
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Amber Heard sigorta şirketlerini zorlayacak hamle yaptı! Yeni avukat tuttu

Amber Heard sigorta şirketlerinin peşini bırakmıyor
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ABD'li aktör Johnny Depp ve Amber Heard, 2017'de olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin 'taciz' ve 'iftira' davası ise 1 Haziran'da sonuçlanmıştı. 

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, ünlü aktörü haklı bularak, Amber Heard'ün eski eşine 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

AVUKATIYLA YOLLARINI AYIRDI

Heard, aleyhine sonuçlanan davanın ardından kendisini savunan avukatlarının işine son verdi. Altı hafta süren karalama davasında 36 yaşındaki oyuncuyu temsil eden Elaine Charlson Bredehoft, Heard ile yollarını ayırdı.

Bu yılın başlarında The New York Times'ı, 2008 başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'e karşı açılan bir hakaret davasında temsil eden avukat David L. Axelrod ve Jay Ward Brown, temyiz için Bredehoft'un görevini devralacak.

DailyMail'de yer alan habere göre; Heard'ün sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Konuşma özgürlüğünün temel hakkını korumaya gelince, jürinin kararına 'sonun başlangıcı olarak değil, sadece başlangıcın sonu' olarak bakıyoruz. Farklı bir mahkeme, farklı temsili gerektirir, özellikle de artık çok fazla yeni kanıt gün ışığına çıkmışken.

Heard'ün eski avukatı Bredehoft da, "Bu, görevi bir başkasına devretmek için mükemmel bir zaman. Amber'a ve yeni ekibine, başarıya giden yolda ilerlerken tam işbirliği ve yardım edeceğime söz verdim" şeklinde konuştu.

Tüm bunların ardından Amber Heard, ödemesi gereken milyonlarca dolarlık tazminatı ve mahkeme masraflarını karşılaması için iki sigorta şirketini 'zorlaması' amacıyla Kirk Pasich'i de hukuk ekibinin bir parçası olarak işe aldı.

DAVA BAŞLAMADAN ÖNCE 8 MİLYON DOLARLIK MASRAF

Puck News'e göre; Amber Heard'ün masrafları henüz olaylı Virginia davası başlamadan önce bile 8 milyon doların üzerine çıktı. Heard'ün ekibi ise bu ücretlerin sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını istiyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ MÜŞTERİLERİN KASITLI SUÇ İŞLEMESİ DURUMUNDA ÖDEME YAPMIYOR

Sigorta şirketleri, Amber Heard'ün masraflarını ödemeyi reddetmişti. Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmedilmesi buna yol açmıştı. Kaliforniya eyaletindeki yasalara göre; sigorta şirketleri, müşterilerinin 'kasıtlı olarak suç işlemesi' durumunda ödeme yapmaktan kaçınabiliyor.
 

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