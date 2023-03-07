Karayip Korsanı'nın çizdiği portreler satışa çıktı

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Eski eşi Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve son dönemde Karayip Korsanları serisine dönüp dönmeyeceği tartışılan Johnny Depp, sanat eserlerini satışa çıkarıyor.

Oyunuculuk ve müzisyenlik kariyeriyle bilinen oyuncu, aynı zamanda profesyonel bir ressam. 4 eserden oluşan "Friends & Heroes II" adlı koleksiyonunu 21 bin dolara satışa çıkaran oyuncu, tanınan birçok simanın portresini resmetti. Bu isimler arasında Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix ve Hunter S. Thompson yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, Depp'in Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin portrelerine yer verdiği “Friends & Heroes" adlı koleksiyonu, eser başına 4 bin 740 dolardan satılmıştı.