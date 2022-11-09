''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın babasıyla ilgili verdiği çelişkili demeçler yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Bir türlü babasını "kimin öldürdüğüne" karar veremeyen Ahmet Özal, ekmek zamlarının konuşulduğu şu günlerde yeniden mizah konusu oldu.

Özal'la ilgili o tweetlerden bazıları:

Gazeteci Zafer Arapkirli, ekmek zammı tartışmasına Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın babasıyla ilgili verdiği bir demeçle sosyal medya hesabından katıldı.

Arapkirli, ekmek zammı tartışmasını mizahi bir dille yorumladı.

"BABAMI EKMEK ÖLDÜRDÜ"

Arapkirli'nin paylaşımı ise şöyle:

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da tanesi 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatı artıyor. Aralık ayından itibaren İstanbul'da ekmeğe zam yapılacağı söyleniyor.

Bugün yapılacak seçimlerinin ardından aralık ayından itibaren ekmek fiyatının 7.50 TL olması bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın açıklaması şu şekilde:

"Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" dedi.