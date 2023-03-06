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Amedspor'dan tarihi hamle: FIFA, UEFA ve TFF'ye başvurdu

Bursapor maçı sonrasında Amedspor tarafında flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:05
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Amedspor FIFA, UEFA ve TFF'ye aynı anda gidecek

Amedspor'dan tarihi hamle: FIFA, UEFA ve TFF'ye başvurdu
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Olaylı Bursaspor maçı sonrası Amedspor, Diyarbakır'a döndü. Kafile büyük bir coşkuyla karşılanırken Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı yaptığı açıklamada, "Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA'ya TFF'ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum." dedi.

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, "Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları.

Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır'a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA'ya TFF'ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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