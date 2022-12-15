Kuntz bir iş de Almanya'da buldu. Böyle şey dünyada görülmedi. Almanya'daki görevi belli oldu

Alman teknik adam Sat.1 TV'de Alman Ligi maçlarını yorumlayacak.

Kicker'deki habere göre Kuntz, Bayern Münih'in 20 Ocak'ta Leipzig, 24 Ocak'ta da Köln maçlarında yorumcu olarak görev yapacak.

Dünyada başka herhangi bir ülkenin milli takım hocası (kulüp takımı da çalıştırmak dışında) ek iş yapmıyor.

Kuntz, Türkiye'deki maçlarda milli takım için oyuncu izlemek yerine Almanya'ya gidecek ve Alman kanalına maç yorumlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.