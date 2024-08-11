Amerika Fransa'yı yıktı altını kaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol finalinde, yıldız oyuncularıyla dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi Fransa’yı 98-87 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu zaferle ABD, üst üste beşinci, toplamda ise on yedinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Final karşılaşmasında, Devin Booker’ın etkili performansıyla ilk çeyreği 20-15 önde tamamlayan ABD, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 49-41 önde kapattı. Steve Kerr’ün öğrencileri, üçüncü çeyrekte farkı koruyamasa da son çeyreğe 72-66’lık üstünlükle girdi.

Son çeyrekte Stephen Curry’nin üst üste bulduğu üçlüklerle farkı açan ABD, mücadeleyi 98-87 kazanarak tarihindeki 17. olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti.

Üst Üste 5. Altın Madalya

ABD, Pekin 2008’den bu yana olimpiyatlarda altın madalyayı kimseye kaptırmadı. En son Atina 2004’te bronz madalya kazanan Amerika, o yıl şampiyonluğu Arjantin’e kaptırmıştı. Ayrıca ABD, 1972’de gümüş, 1988’de ise bronz madalya kazanmıştı.

1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda “Rüya Takım” olarak anılan kadrosuyla basketbol tarihine damga vuran ABD, bu geleneği Paris 2024’te de sürdürdü.

Fransa’nın 4. Gümüş Madalyası

Fransa, Londra 1948, Sydney 2000 ve Tokyo 2020’nin ardından Paris 2024’te de gümüş madalya kazanarak olimpiyatlarda dördüncü kez ikinci oldu. Fransızlar, bu dört finalde de ABD’ye mağlup oldu.

LeBron James’in Üçüncü Altını

Olimpiyat sahnesine Atina 2004’te adım atan LeBron James, bronz madalya kazanan takımda yer almıştı. Tecrübeli oyuncu, Pekin 2008 ve Londra 2012’de ise altın madalya kazanarak ülkesine büyük gurur yaşatmıştı.