Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı

Son dönemde gündeme gelen Almanya'nın Türkiye'ye seyahat konusunda uyarıda bulunduğu yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşları için uyarı niteliğinde bir duyuru yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. İddialara göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya kullanımı ve siyasi aktivitelere katılım konusunda ihtiyatlı olunması gerektiği ve Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanma, seyahat yasağı veya ülkeye girişin engellenmesi gibi risklerle karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti. Ancak, bu iddiaların asılsız olduğu ve Türkiye'deki bazı muhalif medya organlarında da abartılı bir şekilde yer aldığı ortaya çıktı.

Alman makamları, 7 Ağustos'ta mevcut metni güncelleyerek, Almanya-Türkiye çifte vatandaşlarının Türkiye'de Türk vatandaşı olarak kabul edileceğini ve Türk yasalarına tabi tutulacağını belirten bir ifade ekledi. Bu güncellemenin, Almanya'da yakın zamanda kabul edilen Çifte Vatandaşlık yasasına uyum sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi. Böylece, çifte vatandaşların Türkiye'de hangi yasal düzenlemelere tabi olacakları konusunda daha net bir çerçeve çizildi.

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