Dünyaca ünlü voleybolcu Türkiye'den ayrıldı. Depremzedelere market aracıyla yardım etmişti

Depremzedelere yaptığı yardımlarla gündeme gelen Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru’nun Brezilyalı yıldızı Correa ayrılık kararını açıkladı.

Yıldız voleybolcu depremzedelere birçok yardımda bulunmuştu.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Aksaray ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Ana Beatriz Correa, yaptığı açıklamada: “Bazen bazı kararlar vermemiz gerekir! Ne kadar zor olsa da ben kalbimi dinlemeyi tercih ettim! Bütün bunlar olurken çok korkmuştum, çok gergindim ve bundan sonra kendimi bir daha aynı apartmanda göremez oldum. Ekiple konuştum ve bana iki seçenek sundular: Aynı daireye geri dön ya da Brezilya’ya dön. Akıl sağlığımı seçtim; 2 ay daha güvensiz, endişeli ve korkmuş bir şekilde yaşayamam. Şimdi ailemi ve arkadaşlarımı görmeye geri dönüyorum. Burada kaldığım bu günlerde elimden gelenin en iyisini yaptığım için gönül rahatlığı içindeyim. Ben gidiyorum ama kalbim takımımla ve hala yardıma ihtiyacı olacak tüm insanlarla birlikte! Daha fazla kalmadığım, daha fazla yardım edemediğim için üzgünüm… Şimdi kendime bakmam gerekiyor! Türkiye’ye sevgim var ve buradaki herkese karşı her zaman büyük bir sevgi besleyeceğim. Takımdaki kızlar, sizi destekleyeceğim. Burada yaşadığım her şey için teşekkürler Türkiye!” ifadelerine yer verdi.