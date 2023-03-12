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Karşıyakalı taraftardan Brezilyalı Stedile'ye duygulandıran pankart: Burası senin evin

Karşıyaka'nın Brezilyalı yıldızı Franciele Stedile bir taraftarın hazırladığı pankartı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:12
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Brezilyalı Stedile'ye Karşıyaka'dan 'Burası senin evin' pankartı

Karşıyakalı taraftardan Brezilyalı Stedile'ye duygulandıran pankart: Burası senin evin
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TVF Kadınlar 1. Ligi'nde bir üst lig mücadelesi veren Karşıyaka Voleybol bugün sahasında Göztepe Voleybol'la derbi maçına çıkacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Karşıyaka'nın Brezilyalı yıldızı Franciele Stedile'nin bir videosu yeniden gündem oldu.

Brezilyalı smaçör bir taraftarın hazırladığı pankartı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"Burası da senin evin, biz büyük bir aileyiz" yazılı pankartı görünce Franciele Stedile duygu dolu anlar yaşadı.

SEZON BAŞINDA İMZA ŞOV YAPMIŞTI

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzalarken, altyapıdan yetişen Ezgi Uludağ'ı yurtdışına gönderdi.
Yeşil-kırmızılılar, İzmir DSİ Spor'dan orta oyuncu Aleyna Aşık, Mersin BŞB'den orta oyuncu Eda Say, Brezilyalı smaçör Franciele Stedile, Merinos SK'dan pasör Gülcan Akyıldız, Fenerbahçe Terrazzo'dan smaçör Miray Gözübüyük ve Büyükçekmece'den libero Sude Gümüş'le el sıkıştı.
EZGİ PORTEKİZ'E GİTMİŞTİ
Karşıyaka altyapısından yetişen 20 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ, Portekiz temsilcisi SC Braga'ya transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "FIVB ve CEV'in kuralları doğrultusunda sporcuların kendi ülkeleri dışına transfer olmaları halinde bulundukları ülkenin talimatlarının geçerli olmaması durumu nedeniyle kulübümüzün bu transferde inisiyatif kullanma hakkı bulunmamaktadır. Ancak sporcumuzun Türkiye'deki bütün hakları kulübümüzde saklı olup, kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde kulübümüzle olan sözleşmesi devam edecektir. Ezgi Uludağ'a Braga forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

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