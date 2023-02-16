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Yıldız voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu: Mekanınız cennet olsun

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye’de yıkıma sebebiyet veren 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Zehra Güneş, sosyal medya hesabından voleybol camiasının acı kaybını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:48
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''Mekanınız cennet olsun'' Yıldız voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu: Mekanınız cennet olsun
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, voleybol camiasından birçok genç sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından, günlerdir enkaz altında olan Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş'ın ölüm haberini duyurdu.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.

 

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş, Zehra Güneş ile birlikte bir dönem Vakıfbank Spor Klübünde oynamıştı.

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