Yıldız voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu: Mekanınız cennet olsun

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, voleybol camiasından birçok genç sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından, günlerdir enkaz altında olan Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş'ın ölüm haberini duyurdu.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş, Zehra Güneş ile birlikte bir dönem Vakıfbank Spor Klübünde oynamıştı.