Derin konuların yazarı Tolga Şardan ortaya çıkardı. Erdoğan'ın sessiz adamı Muhterem İnce ile Soylu'nun gizli savaşı

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı’ndan çıkan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Muhterem İnce hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı.

İnce’nin kariyerinin zirvesinde olduğunu belirten Şardan, yeni AYM üyesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerginliği anlattı :

"(...) AKP’nin tabanından sayılan İlim Yayma Vakfı kurucusu olan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat Soylu’nun yardımcılığına getirildi. İnce, Soylu’nun tercihi değildi. İnce, kendisi müsteşar olunca yakından tanıdığı halen bakan yardımcısı olan İsmail Çataklı’yı Kilis Valiliği’nden yanına getirtti.

İnce, AKP’nin bakanlıktaki temsilcisi olması sebebiyle zaman zaman Bakan Soylu ile ters düştü. Soylu’nun mülki idare ve emniyet teşkilatındaki kimi atama ve görevlendirmelerinden hoşnut kalmayan İnce, son dönemde Soylu ile ipleri kopma noktasına geldi. Soylu ve İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı durumu bir süre idare etti, aralarında sorun yokmuş gibi gösterdiler.

'VEDA TÖRENİ BİLE DÜZENLENMEDİ'

Ama yine TBMM’de yapılan oylamada İnce’nin Sayıştay üyeliğine seçilmesiyle Soylu ile İnce’nin arasındaki iplerin koptuğu anlaşıldı. Hatta öyle ki, Sayıştay’a üye seçildikten sonra 'koşar adım' yeni görevine başladı. 2009’dan bu yana özellikle Personel Genel Müdürlüğü gibi çok kritik birimde üst düzey görev yapan İnce için bakanlıkta veda töreni bile düzenlenmedi.

'BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA'

İnce, Soylu’nun dışında özellikle emniyetteki ekibiyle de zaman zaman ters düştü. Soylu’nun ekibiyle kırılma noktası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan atama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu’nun önerdiği üç ismi veto edip, İnce’nin önerisiyle Zafer Aktaş’ı İstanbul Emniyet Müdürü olarak ataması, deyim yerindeyse bardağı taşıran damla oldu.

'TOKAT BAŞSAVCISI ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN GÖREVDEN ALINMA OPERASYONUNUN İÇİNDEYDİ'

Bir noktayı daha ilave edeyim. Kulislerdeki bilgilere göre; Tokat’ta FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmaların derinleşmesi sırasında soruşturmanın başındaki Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar’ın görevden alınma operasyonu içinde İçişleri Bakan Yardımcısı olarak İnce de bulundu.

Sonuç olarak İnce, devlette kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, valilik, müsteşarlık, bakan yardımcılığı, Sayıştay üyeliği yaptı. Nihayetinde şimdi de Anayasa Mahkemesi Üyeliği yapacak."