Süleyman Soylu’nun en yakınındaki isim yargının en tepesine çıktı

AKP'li isimler kurum ve kuruluşların en tepelerine yerleştirilmeye devam ederken, TBMM'de Anayasa Mahkemesi Sayıştay üyeliğine eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce seçildi.

Gizli yapılan oylamaya CHP ve HDP, seçimin demokratik olmadığı gerekçesiyle katılmayacaklarını açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.

Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gruplarının seçimin demokratik olmadığı gerekçesiyle katılmayacaklarını açıkladı.

Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı.

Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Sayıştay tarafından TBMM’ye aday olarak Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce seçilmişti.

Muhterem İnce, 10 Eylül 2016 ile 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 8 Ağustos 2018 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ise İçişleri Bakan Yardımcısı görevlini üstlenmişti.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇİLEN MUHTEREM İNCE KİMDİR?

İlköğretim, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sırasıyla 18 Temmuz 1994 ile 15 Eylül 1997 tarihleri arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 15 Eylül 1997 ile 23 Ekim 2000 tarihleri arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 25 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 12 Ekim 2002 ile 22 Ekim 2005 tarihleri arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 27 Ekim 2005 ile 8 Eylül 2009 tarihleri arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 15 Eylül 2009 ile 5 Eylül 2011 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 6 Eylül 2011 ile 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2 Ağustos 2013 ile 20 Şubat 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Vekili görevlerinde bulunmuş, 20 Şubat 2014 tarihli 2014/130 ve 2014/131 sayılı Müşterek Kararname ile Personel Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2016 tarihli resmi gazete sayısında yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihine kadar görevini sürdüren İnce, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı.

7 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

[29 Haziran 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Üyeliğine seçildi.

5 Ekim 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.