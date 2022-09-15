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Anayasa Mahkemesi'nden Avarel kararı. Her şey gardiyanların bir tutuklunun günlüğünü okumasıyla başladı

Sincan Cezaevi’nde M.G.B.’nin kaldığı odaya giren gardiyanlar, tutuklunun günlüğünü okudu. Günlüğünde gardiyanlara "Avarel" dediği için tutuklu yedi gün hücreye atıldı. Anayasa Mahkemesi ise son kararı açıkladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:23
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Anayasa Mahkemesi'nden Avarel kararı. Sincan Cezaevi’nde gardiyanlar bir tutuklunun günlüğünü okumuştu

Anayasa Mahkemesi'nden Avarel kararı. Her şey gardiyanların bir tutuklunun günlüğünü okumasıyla başladı
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Sözcü’de yer alan bilgilere göre, Sincan Cezaevi’nde M.G.B.’nin kaldığı odaya giren gardiyanlar, tutuklunun el yazısıyla notlar aldığı günlüğe el koydu.

Günlüğü okuyan gardiyanlar, M.G.B’nin içlerinden biri için “Avarel” dediğini okudu. Hemen Disiplin Kurulu toplandı. Tutukluya, günlüğüne yazdığı kelime nedeniyle, “kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunma” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle yedi gün hücreye koyma cezası verildi.

“SAVCI VE HAKİME BEDDUA ETTİ”

Disiplin Kurulu, M.G.B.’nin personeli “Avarel” adındaki çizgi film karakteri ile özdeşleştirdiğini, “Avarel”in Daltonlar adı verilen ve bir hırsızlık çetesi olan grubun en aptal üyesi olarak bilindiği, personeli “Avarel” olarak nitelendirerek aptal imasında bulunduğu ve böylelikle Kurum personeline hakaret ettiği, bunun yanında yargılandığı davadaki savcı ve hâkimlere yönelik olarak beddua ettiğini kaydetti.

M.G.B. cezaya itiraz etti. İnfaz hakimliği cezanın mevzuata uygun olduğunu belirterek talebi reddetti. Ağır ceza mahkemesi de itirazı reddedince M.G.B. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru yazısında, günlüğünün okunmasının dahi hukuka aykırı olduğunu, yazılanları kimseyle paylaşmadığını ayrıca sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı.

BAKANLIK DA CEZAYI SAVUNDU

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği görüşte günlükte yazılan “Avarel” kelimesine verilen cezayı savundu. Bakanlık görüşünde, Disiplin Kurulunun başvurucunun Kurum personeline yönelik “Avarel” şeklindeki söyleminin ahlak ve görgü kuralları çerçevesinde boş insan, gereksiz insan, soyguncu, aptal vb. anlamlarında uzun zamandır tekrarlanarak yerleşmiş bir kullanım olarak hakaret ve küçük düşürücü nitelik kazandığını kabul ettiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Günlük; kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüdür. Ceza İnfaz Kurumunun dokümanın günlük olmadığı yönünde bir tespiti yoktur. Hakaret fiilinin disiplin cezasına konu edilebilmesi söz konusu hakaret fiilini başkalarının öğrenmesini gerektirir. Başvurucunun ifade özgürlüğüne hücre cezası vermek suretiyle yapılan gerekçesiz bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez.

TUTUKLUYA 5 BİN LİRA TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE, Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara Batı İnfaz Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE, Başvurucuya net 5.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 26/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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KHK MAĞDURU
15.09.2022 14:14
Haksız bir şekilde 7 gün hücrede kalmanın manevi karşılı 5.000,00-TL ne güzel adalet !!!  
 
İzmirli
15.09.2022 13:59
Bu zulümleri yapan herkes yargılanacak.  
 
Hasan Durmuş
15.09.2022 13:34
Ne günlere kaldık ya Rabbim. Mahkemelerin uğraştığı şeye bak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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