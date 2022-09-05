Milli Eğitim’den “Hedef İslam” müfredatı. Anayasa Mahkemesi 2019’a kadar inceledi

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersi müfredatını 2019’a kadar inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), ders müfredatının dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler verme ve ahlaki değerli benimsetme içeriğine kavuşturulamadığını, İslam’ın belirli bir yorumunun anlatıldığını vurguladı.

Raporun “temel politika ve öncelikler” kısmında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı andıran “temel politika” ifadeleri yer aldı. İlgili bölümde, “Gençlerimizi, İslam dışı inançlara ilgi duymaktan ve zararlı cereyanların ağına düşmekten korumak ve onları din konusunda sağlıklı bilgilendirip, aydınlatmak”, temel politika ve öncelikler arasında sayıldı.

Aynı bölümde, “Temel İslam bilimleri ve fen-sosyal bilimlerini aynı çatı altında toplayarak bilime ve medeniyete tevhidi bir bakışla yaklaşmak, dünya-ahiret dengesini gözeten ve bu anlayışa sahip olan bireylerin yetişmesini sağlamak” önceliği de yer aldı.

Öte yandan, raporun zayıflıklar kısmında, “istenen sayıda deneyimli okul yöneticisi bulunmadığı, okul müdürlerinin yeni görevlendirildiği” belirtildi.