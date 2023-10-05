Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı. Tarih belli oldu

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun 12 Ekim'de görüşüleceği bildirildi.

KAYNAK: AA
Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay kararı. Tarih belli oldu

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme tarafından AYM Genel Kurulu'na gönderilen başvurunun 12 Ekim'de görüşüleceği bildirildi.

BAŞVURU, AYM GENEL KURULU'NA GÖNDERİLMİŞTİ

Gezi Parkı eylemleri davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan avukat Can Atalay, 12 Mayıs'taki milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi.

Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesi üzerine Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, bugün başvuruyu görüşmek üzere AYM Genel Kurulu'na göndermişti.

12 EKİM'DE GÖRÜŞÜLECEK

AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu 12 Ekim'deki gündeminde görüşeceği bildirildi.

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