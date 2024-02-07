Ancelotti hatasını kabul etti. Arda Güler'den özür diledi

La Liga’nın 23. Haftasında Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu’da oynanan Madrid derbisinde taraflar 1-1 berabere kaldı.

90+3'TE YIKILDILAR

Mücadelenin 20. Dakikasında Diaz’ın golüyle öne geçen Eflatun Beyazlılar 90+3’te Llorente’nin attığı gol sonrası yıkıldı. Başka gol sesinin çıkmadığı maçta taraflar 1 puana razı gelmek zorunda kaldı.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah antrenmanında Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Ancelotti genç yıldıza onu neden oyuna sokmadığını anlattı.

ÖZÜR DİLEDİ

Hata yaptığını kabul eden İtalyan teknik adam, “Modric ve Ceballos gibi orta saha oyuncularını oyuna alarak daha fazla topa sahip olmak ve Joselu'yu ileride bırakmayı planladım ama bu kararım düşündüğüm kadar iyi gitmedi" dedi.