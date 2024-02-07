Trabzonspor transferde hız kazandı. İki imza birden geliyor

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor transferde hız kazandı. İki imza birden geliyor
Meunier'i Trabzon'a getiren bordo-mavililer Tim Jabol-Folcarelli ve Eric Junior Bocat ile anlaşmak üzere

Son olarak Thomas Meunier’i Trabzon’a getirerek transferde hız kazanan Trabzonspor iki yıldız isimle daha imza aşamasına geldi.

İKİ İMZA DAHA KAPIDA

Abdullah Avcı’nın istekleri doğrultusunda orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ve sol bek Eric Junior Bocat ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer iki ismi de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

FOLCARELLI

Ligue 2 ekiplerinden Ac Ajaccio forması giyen Folcarelli, bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.

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ERIC JUNIOR BOCAT

Belçika ekiplerinden Truiden forması giyen Eric Junior Bocat ise burada çıktığı 25 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

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