Erden Timur'un hastalığı ortaya çıktı. Ertem Şener 'çok hasta hastanede yatıyor' diyerek açıkladı

Galatasaray’ın Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ettiği mücadelenni ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Ertem Şener Erden Timur ile ilgili korkutan bir haber verdi.

"ÇOK HASTA"

Ciğerlerinde ciddi bir enfeksiyon olduğunu söyleyen Şener, "Erden Timur, çok hasta ve şu anda hastanede tedavi altında Ciğerlerine kadar inen bir enfeksiyon var Transfer çalışmalarını 2 gündür hastaneden yürütüyor. Bandırmaspor maçında statta yoktu" dedi.

"2 AY OLMAYACAK"

Ziyech’in sakatlığına da değinen Şener, "Ziyech'in sakatlığıyla ilgili bana gelen bilgi, 2 ay olmayacağı yönünde yani en az 8 maçta takımını yalnız bırakacak" ifadelerini kullandı.