Arda Güler için Almanlarla İngilizler birbirine girdi

İspanya'dan Super Deporte gazetesine göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kadrolarına katmak için adeta birbirlerine girdiler.

Gazetenin haberine göre, Arda Güler'in Bernabeu'daki durumu sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların form seviyesi yüzünden zorlaştı ve bu yüzden yeterli süreleri alamadı.

Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendine yer bulamadığı ve bu yüzden gelişiminin yavaşladığı ifade edildi.

Real Madrid Kulübü'nün de büyük para harcadığı Arda Güler'in yeteneğini göstermesi için uygun bir Avrupa kulübüne kiralık vermek istediği bildirildi.

PENALTI KAZANDIRDI

Real Madrid'in 20 + 10 milyon euro'ya Fenerbahçe'den aldığı Arda Güler, bu sezon 4 resmi maçta 89 dakika forma giydi.

Arda Güler, son maçta Girona'ya karşı Vinicius'un yerine girdi ve takımına penaltı kazandırdı.