Bandırmaspor'un Beşiktaşlı başkanı Onur Göçmez Galatasaray maçından sonra isyan etti 'Kirli bir oyun var'

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Bandırmaspor'un Beşiktaşlı başkanı Onur Göçmez Galatasaray maçından sonra isyan etti 'Kirli bir oyun var'
Bandırmaspor'un Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı da olan başkanı Onur Göçmez, Galatasaray maçından sonra hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Bandırmaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-2 yenilmesinin ardından başkan Onur Göçmez, isyan etti.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkan da olan Göçmez, özellikle karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya'yı eleştirdi.

Bandırmaspor, 2'si penaltıdan yediği 3 golle ilk yarıyı 3-1 mağlup kapatmıştı.

İkinci yarıda bir pozisyonda penaltı beklemiş, ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etmişti. Ayrıca Bandırmaspor'un bir golü de VAR'ın uyarısıyla ofsayt verilerek iptal edilmişti.

Bandırmaspor yine de skoru 3-2'ye getirmiş, bitime saniyeler kala ise yediği golle sahadan 4-2 mağlup ayrılarak kupadan elenmişti.

Onur Göçmez karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

- Çözemediğimiz bir güç var. Hakem doğru karar veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor.

- Ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya. Bunu gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır.

- Bu maça 2 bin 500 Bandırmalı geldi. Bizler gibi mücadele veren, Türk futbolu için savaşan insanları da yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin içinde olmak da istemem açıkçası.

- Kirli bir oyun var. Ceza verirler, hiç umurumda da değil. Koskoca bir hayali yok etti, yerle bir etti VAR'daki hakemler.

- Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil herhalde. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz ne, amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız?

- Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü başkası utanmıyor.

- Ben bunu play-off finalinde de yaşadım. Yine VAR'daki Mete Kalkavan, Halil Umut Meler. Şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı.

- Emeğimizi aldılar çöp ettiler, hakkım helal değildir VAR hakemliğindeki yapıya.

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