Bandırmaspor'un Beşiktaşlı başkanı Onur Göçmez Galatasaray maçından sonra isyan etti 'Kirli bir oyun var'

Bandırmaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-2 yenilmesinin ardından başkan Onur Göçmez, isyan etti.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkan da olan Göçmez, özellikle karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya'yı eleştirdi.

Bandırmaspor, 2'si penaltıdan yediği 3 golle ilk yarıyı 3-1 mağlup kapatmıştı.

İkinci yarıda bir pozisyonda penaltı beklemiş, ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etmişti. Ayrıca Bandırmaspor'un bir golü de VAR'ın uyarısıyla ofsayt verilerek iptal edilmişti.

Bandırmaspor yine de skoru 3-2'ye getirmiş, bitime saniyeler kala ise yediği golle sahadan 4-2 mağlup ayrılarak kupadan elenmişti.

Onur Göçmez karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

- Çözemediğimiz bir güç var. Hakem doğru karar veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor.

- Ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya. Bunu gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır.

- Bu maça 2 bin 500 Bandırmalı geldi. Bizler gibi mücadele veren, Türk futbolu için savaşan insanları da yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin içinde olmak da istemem açıkçası.

- Kirli bir oyun var. Ceza verirler, hiç umurumda da değil. Koskoca bir hayali yok etti, yerle bir etti VAR'daki hakemler.

- Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil herhalde. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz ne, amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız?

- Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü başkası utanmıyor.

- Ben bunu play-off finalinde de yaşadım. Yine VAR'daki Mete Kalkavan, Halil Umut Meler. Şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı.

- Emeğimizi aldılar çöp ettiler, hakkım helal değildir VAR hakemliğindeki yapıya.